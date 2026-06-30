Игру в экогольф организовали для жителей в парке «Кривякино» в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино специалисты регионального оператора Воскресенского кластера организовали для посетителей зону для игры в экогольф. Жители с готовностью присоединились к экоинициативе.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, сегодня в регионе неравнодушных к экоповестке людей, заинтересованных в продвижении своих идей, становится все больше. В числе приоритетных задач остается просветительская деятельность с подрастающим поколением и взрослым населением.

Все лунки на игровом поле отметили специальными флажками синего и серого цвета по принципу двухпоточной системы сбора отходов. Синий бак символизирует контейнер для полезных фракций — пластика, бумаги, металла, стекла и тетрапака, серый — для предметов личной гигиены, остатков пищи и неперерабатываемой упаковки.

Региональные операторы Подмосковья реализуют большую экообразовательную программу на регулярной основе. Игровой формат позволяет рассказать о важности раздельного сбора отходов людям всех возрастов. Участие в экоигре помогло жителям не только весело провести время, но и наглядно увидеть, как работает двухпоточная система, и понять, какой вклад каждый может внести в улучшение экологической обстановки. Подобные мероприятия доказывают, что экологическая ответственность может быть увлекательной семейной традицией.