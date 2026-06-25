Игру по ПДД провели в лагере «Дубравушка» в Воскресенске

В детском оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске прошло профилактическое мероприятие по правилам дорожного движения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками администрации и представителями ДК «Цементник» организовали для детей игровую программу.

Инспектор напомнила ребятам основные Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, рассказала, где можно безопасно кататься и как правильно спешиваться при пересечении проезжей части, уделив особое внимание использованию защитной экипировки и световозвращающих элементов. Воспитанники лагеря активно задавали вопросы и с большим интересом участвовали в игровой программе. В летний период сотрудники Госавтоинспекции по городскому округу Воскресенск проводят профилактические мероприятия в лагерях дневного и круглосуточного пребывания детей, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.