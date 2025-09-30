Игровые элементы установят на детской площадке на улице Дружбы в Сергиевом Посаде

По просьбе жителей одну из площадок у домов № 6, № 6 А и № 8 на улице Дружбы в Сергиевом Посаде дополнят песчаным двориком и площадкой для воркаута. Всего в округе уже обновили 19 детских игровых зон.

Как рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Роман Сусанин, воркаут-площадку установят для детей старшего возраста.

«После этого мы обязательно поставим песчаный дворик. Также недостающими элементами укомплектуем и другие площадки», — добавил Роман Сусанин.

Вблизи дома № 33 на Воробьевской улице уже установили современные игровые элементы. В ближайшее время там постелят мягкое покрытие. Депутаты проверили качество выполненных работ и побеседовали с местными жителями.

«Люди попросили, чтобы установили урны и лавочки. Это у нас входит в состав детской игровой площадки как обязательные элементы. Также жители обратились по поводу бордюров. Мы попросим подрядчиков и бордюры они тоже восстановят, чтобы автомобили не наезжали на газоны, которые засеяли вокруг игровой площадки», — отметил депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа, член фракции партии «Единая Россия» Алексей Деяк.