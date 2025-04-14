Игровую программу «Веселые смешинки» провели для детей в Наро-Фоминске

День смеха отметили в доме культуры «Головково». Там организовали увлекательную программу для маленьких воспитанников дошкольной группы «Звоночек», а также для участников различных клубных формирований, действующих в «Головково».

По сюжету в этот день ребята оказались в волшебном мире «Веселинки», где для них подготовили множество забавных игр и конкурсов. Среди них были такие интерактивные мероприятия, как «Передай воздушный шар», где участники должны были аккуратно перекладывать шар друг другу, не используя рук, а также «Быстрые пингвины», в которой детям предстояло показать свою ловкость, и «Собери шары по цвету», где нужно было быстро находить и сортировать предметы по их цветам.

Все участники были активно вовлечены в игры, радовались, смеялись и общались друг с другом. Это мероприятие не только подарило детям радость и позитивные эмоции, но и помогло им развить командный дух и социальные навыки. День оставил у ребят незабываемые впечатления и желание вновь участвовать в таких таких событиях.