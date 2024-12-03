Игровую программу в честь наступления зимы провели в доме культуры в Лобне

Мероприятие с интерактивными развлечениями провели в Доме культуры «Луговая» в Лобне. Событие посвятили встрече зимы.

Организаторы подготовили праздничную программу с героями русских сказок: Бабы-Яги и Зимы. Ее провели на площади у Дома культуры.

Участниками мероприятия стали дети. Они проверили свои силы в конкурсах, послушали песни, которые исполнили вокалисты детского ансамбля «Калинка» и вокальной студии «Радуга».

Отметим, что подобные события организуют для жителей городского округа Лобня регулярно. Участие в них бесплатное.

Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в творческих и образовательных занятиях, мастер-классах, встречах и концертах.

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