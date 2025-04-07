Игровую программу по ПДД провели для дошкольников в Воскресенске

Профилактические беседы с детьми на тему соблюдения правил дорожного движения провели в Воскресенске. Акцию организовала сотрудница Госавтоинспекции.

Участниками встреч стали дошкольники и дети младшего школьного возраста. Обучение провели в формате игровой программы «В городе наук дорожных».

Детям разъяснили, как правильно вести себя на улице и почему важно иметь на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Также инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения показала, как безопасно вести себя на нерегулируемых пешеходных переходах. После ребята собрали пазл в виде дорожных знаков — это стало практическим заданием.

Кроме того, каждый участник мероприятия получил в подарок световозвращательный элемент.