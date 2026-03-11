Игровую программу для детей и мастер-классы проведут в парках Солнечногорска

Бесплатные творческие и спортивные активности для жителей разного возраста запланированы на период с 12 по 15 марта в Солнечногорске. Мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел».

Для детей проведут серию творческих мастер-классов «Цветы из бумаги», «Букет», а также занятие по декоративно-прикладному творчеству. Кроме того, юных жителей Солнечногорска приглашают на игровые программы.

Спортивная тренировка и занятие скандинавской ходьбой состоятся на площадке у памятника Михаилу Лермонтову. В субботу всех любителей активного образа жизни ждут на утреннюю зарядку и традиционный забег «Пять верст».

«Эти мартовские дни дарят удивительную возможность поймать ритм весны: где-то неспешный и созерцательный, а где-то бодрый и энергичный. В парках Солнечногорска каждый найдет занятие по душе — от тихого творчества до активных тренировок на свежем воздухе», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий, а также новости и обновления можно найти на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.