Игровую площадку в Котельниках признали лучшей в России

PlayHub «Ферма» в Котельниках признали лучшей игровой площадкой на Всероссийской премии проектов создания игровой среды, поддержанной Минстроем России. Пространство построила компания ПИК в жилом квартале «Белая Дача парк». Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Жюри отметило оригинальность дизайна, соответствие общей архитектурной концепции и наличие зон для детей разных возрастов, а также соблюдение стандартов безопасности. В ведомстве уточнили, что «Ферма» — это место, где дети и взрослые могут отвлечься от городской суеты и почувствовать связь с природой.

На площадке есть тематические арт-объекты, лазалки из бревен, тропы из пеньков и зеленые зоны с многолетними растениями. Центром пространства стала водная зона «Мельница» с двухэтажным домом, дамбой, ветряками и ручьем, где дети могут играть с водой, лазить по тоннелям и скатываться с горок.

Напомним, в ЖК «Белая Дача парк» также предусмотрены поликлиника, две школы, пять детских садов и пешеходный бульвар для прогулок.

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