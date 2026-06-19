Игровую площадку благоустроят в поселке в Наро-Фоминском округе

В поселке совхоза Архангельский идет строительство новой детской игровой площадки. Объект станет современным пространством для игр, прогулок и отдыха детей и родителей.

В центре населенного пункта уже подготовили основание под будущий игровой комплекс. Строители уложили асфальтовое покрытие и установили освещение, что обеспечит комфортное использование территории в вечернее время. Сейчас идет подготовка к монтажу резинового покрытия, которое сделает площадку более безопасной для детей.

После завершения основных работ на территории появится игровой городок. Здесь установят горки, качели и другие элементы для активного отдыха. Пространство рассчитано на детей разных возрастов и будет соответствовать современным требованиям безопасности.

«Мы рассчитываем, что новая площадка станет удобным и востребованным местом для семейного отдыха и детских игр», — отметил начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

Жители поселка уже ждут открытия и отмечают, что появление такой зоны станет важным событием для территории. Они рассчитывают, что дети смогут проводить больше времени на свежем воздухе и общаться со сверстниками.

Завершение работ запланировано на летний период. После ввода в эксплуатацию поселок совхоза Архангельский получит благоустроенное пространство для активного отдыха и общения детей и родителей.