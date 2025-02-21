Игрока люберецкой команды «Гэлэкси» вызвали в сборную России по микрофутзалу

Футболист Андрей Клинин в составе сборной начнет подготовку к участию в международном турнире. Соревнования состоятся в Ульяновске.

Команда люберецкого футбольного клуба «Гэлэкси» в ноябре прошлого года стала бронзовым призером чемпионата России по микрофутзалу, который прошел в Калуге. «Наших футболистов заметили, они на хорошем счету», — поделился глава Федерации микрофутзала Московской области Сергей Стрекаловский.

Он выразил уверенность, что Андрей Клинин сумеет набрать хорошую спортивную форму и достойно представит городской округ и Подмосковье на международном турнире.

Сергей Стрекаловский отметил, что успешной подготовки Андрею Клинину также пожелал президент Федерации микрофутзала России Дмитрий Бескровный, который приезжал в Люберцы с рабочим визитом.

Кроме того, Дмитрий Бескровный и представитель исполнительного комитета региональной федерации микрофутзала Андрей Золотов обсудили организацию и проведение турниров различного уровня на территории городского округа.