Игрок из Нигерии будет играть за футбольный клуб Ногинска | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:46 Игрок из Нигерии будет играть за футбольный клуб Ногинска Телеканал «360»

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Футболист Тобилоба Макинде из Нигерии перешел в ногинский футбольный клуб «Красное Знамя». Контракт с нападающим заключили перед стартом чемпионата Московской области.

В Москву Тоби переехал из жаркой Нигерии, портового города Лагос в 2018 году по студенческой визе. Стал изучать спортивный менеджмент в Российском университете спорта и искать футбольный клуб для продолжения профессиональной карьеры.

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«Либо война, либо футбол. Я спросил маму. Она хотела, чтобы я стал футболистом, и где-то в пять лет начал играть на улице в мяч. Потом переехал в Москву учиться», — рассказал нападающий футбольного клуба «Красное Знамя» Тобилоба Макинде.

Сначала парень играл за футбольный клуб «Спартак Москва», стал лучшим полузащитником чемпионата России 2020 года лиги AFL. Затем перешел в Reality — футбольный клуб из медиалиги. На одном из матчей Тобилоба пересекся с нынешним спортивным директором «Красного Знамени» из Ногинска Ренатом Янбаевым. Но тогда футболист ещё не знал, что будет играть за клуб из восточного Подмосковья.

«Там играл два сезона, команда закончилась, и потом я играл за футбольный клуб „Козлы“. И потом я познакомился с нашим капитаном Дмитрием Дорониным. И он сказал: „Тоби, давай с нами играть в Ногинске“», — сказал нападающий футбольного клуба «Красное Знамя» Тобилоба Макинде.

За «Красное Знамя» Тоби играет со старта чемпионата Московской области под седьмым номером. Уже успел отличиться забитым мячом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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