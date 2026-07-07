Игорь Бутман и Uma2rman выступят на «Джазовых сезонах» в Подмосковье в августе

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске 22 и 23 августа. Перед зрителями предстанут известные музыканты и артисты. Среди хедлайнеров фестиваля — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Варвара Убель, Uma2rman, Сурганова и оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская и LRK trio, Борис Березовский и другие исполнители.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул значимость события для культурной жизни региона. По его словам, фестиваль — одно из главных событий в мире российского джаза. В прошлом году мероприятие собрало свыше 16 тысяч гостей, и в этом сезоне организаторы рассчитывают на не меньший интерес.

«В этом году „Джазовые сезоны“ снова пройдут в Архангельском, и мы ожидаем не меньше гостей. Атмосфера усадьбы определенно добавляет живому звучанию колорита, и я уверен, что зрители получат яркие впечатления и эмоции», — отметил министр.