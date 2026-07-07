Игорь Бутман и Uma2rman выступят на «Джазовых сезонах» в Подмосковье в августе
Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске 22 и 23 августа. Перед зрителями предстанут известные музыканты и артисты. Среди хедлайнеров фестиваля — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Варвара Убель, Uma2rman, Сурганова и оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская и LRK trio, Борис Березовский и другие исполнители.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул значимость события для культурной жизни региона. По его словам, фестиваль — одно из главных событий в мире российского джаза. В прошлом году мероприятие собрало свыше 16 тысяч гостей, и в этом сезоне организаторы рассчитывают на не меньший интерес.
«В этом году „Джазовые сезоны“ снова пройдут в Архангельском, и мы ожидаем не меньше гостей. Атмосфера усадьбы определенно добавляет живому звучанию колорита, и я уверен, что зрители получат яркие впечатления и эмоции», — отметил министр.
Художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман рассказал о социально‑культурной миссии проекта. За 12 лет «Джазовые сезоны» стали пространством, где джаз становится ближе к широкой аудитории. Фестиваль объединяет любовь к музыке, природе и семейному досугу. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Правительства региона программа ежегодно расширяется — появляется больше музыкальных проектов, активностей и образовательных событий.
«Джазовые сезоны» — это полноценный культурный уик‑энд: гости могут прогуляться по исторической усадьбе, посетить интерактивные зоны, поучаствовать в мастер‑классах по живописи и игре на музыкальных инструментах, заняться спортом и открыть для себя новые грани искусства. Уже несколько лет подряд фестиваль входит в ТОП‑10 лучших джазовых опен‑эйр‑фестивалей России.
Билеты на фестиваль уже в продаже — приобрести их можно по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.