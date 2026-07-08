Игорь Брынцалов поздравил супружеские пары Реутова с Днем семьи, любви и верности

Праздничная встреча, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности прошла в Реутове. С поздравлениями к собравшимся обратились председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, глава наукограда Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров.

Игорь Брынцалов подчеркнул особое значение праздника, связанного с памятью святых Петра и Февронии — их жизнь он назвал ярким примером взаимопонимания, смирения и уважения.

«Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — сказал он.

Среди гостей торжества были пары с внушительным супружеским стажем. Геннадий и Валентина Рабиновы отметили 63‑летие совместной жизни — их брак был зарегистрирован в 1963 году во Дворце культуры «Балашиха». Сейчас супруги активно проводят время вместе: посещают клуб «Активное долголетие» и увлекаются спортом.

Поделились своими историями и другие семьи. Олег и Ольга Маценко вместе уже 35 лет: он — инженер, она — специалист по ЛФК. Супруги любят проводить свободное время на природе: ходят за грибами, ездят на рыбалку и путешествуют.

На празднике присутствовали и более молодые семьи. Максим и Наталья Поздеевы женаты пять лет. Их союз прошел серьезное испытание: из‑за участия Максима в специальной военной операции супруги на время оказались вдали друг от друга. Наталья призналась, что трудности только укрепили их отношения.

В завершение встречи Игорь Брынцалов поблагодарил пары за разговор и пожелал всем здоровья, мира, добра, а также чтобы в семьях всегда царили любовь, верность и уважение. Сергей Юров подчеркнул, что семья — основа общества, источник силы и вдохновения, именно в ней закладываются нравственные ориентиры, передаются традиции и воспитывается любовь к Родине.