Игорь Брынцалов: формат ДЭГ хорошо зарекомендовал себя в Подмосковье

Подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов стартовала в Подмосковье. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, этот формат уже хорошо зарекомендовал себя.

«Впервые он был применен в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда электронно предпочли проголосовать более 400 тысяч избирателей», — подчеркнул Брынцалов.

При этом, в этом году на выборах президента электронным голосованием воспользовалось в два раза больше избирателей. Заявление на участие в дистанционном голосовании можно подать до 2 сентября на портале госуслуг.

Напомним, основные выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья. Традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти и проголосовать 6, 7 и 8 сентября. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы.

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