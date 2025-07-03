Жители Домодедова представили экопортрет Ломоносова на международном форуме

Команда из Домодедова приняла участие в международном экологическом форуме «Земляне» в Архангельске. На мероприятии они представили необычный портрет Михаила Ломоносова, сделанный на тетрапаке.

Экспонат представили на выставке «Герои вне времени». Участниками проекта стали художники и экоактивисты со всей России.

Все работы здесь выполнены из переработанных материалов. Из Домодедова отправили гравюру Михаила Ломоносова.

Авторы — художница Наталья Кумалагова и блогеры-путешественники Олеся и Александр Никулины. Материалы — а это 113 использованных пакетов тетрапак — им помогли собрать местные экоактивисты.

Хрупкую работу привезли в Архангельск на машине. По пути сделали серию фотографий с гравюрой на фоне знаковых мест, связанных с именем Ломоносова.

Ранее мы рассказывали о том, что семь жителей Подмосковья стали победителями премии «Экология — дело каждого». Среди них Николай Папилин из Домодедова.