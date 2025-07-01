Семь представителей Подмосковья стали победителями в номинациях юбилейного сезона премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

«Из года в год наших земляков называют в числе лучших, и мы гордимся ими. Успех участников из Подмосковья особенно впечатляет, если учесть, что в этом сезоне на участие в конкурсе было подано свыше 200 тысяч заявок из 78 стран», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Виктория Афоничева из Электроуглей заняла второе место, а Анна Бондарь — третье в номинации «Поколение будущего». Лучшим экосоюзом стал Областной лицей имени В. И. Долгих из Павловской Слободы. «Экология души» покорилась Алексею Хворостяну из Истры. Вера Мендель из Реутова представила победный экорисунок. Первые два места в номинации «Экофокус» заняли Евгений Арутюнов из Одинцова и Николай Папилин из Домодедова. Спецпризом главы Росприроднадзора была награждена Олеся Глинник в Электроуглей.

Проекты участников доступны по ссылке.

В ведомстве напомнили, что премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно по инициативе Росприроднадзора.