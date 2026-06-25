Художники из Богородского округа провели пленэр на Гремячем ключе

Традиционный творческий выезд участников изостудии «Радуга» проекта «Активное долголетие» прошел в Сергиево-Посадском городском округе. Художники из Богородского округа 24 июня работали на пленэре у знаменитого водопада Гремячий ключ.

Этот живописный уголок Подмосковья неизменно привлекает творческих людей. Водопад, расположенный в 14 километрах от Сергиева Посада, представляет собой несколько мощных источников, бьющих из известняковых расщелин с высоты около 25 метров. Среди вековых деревьев, у шумных каскадов и прохладных камней художники черпают вдохновение, работая с акварелью, пастелью и карандашом.

Регулярные творческие выезды в рамках проекта «Активное долголетие» — важная часть программы, направленной на поддержку старшего поколения. Изостудия «Радуга» открылась в декабре 2024 года, в ней занимается 29 человек.

Возможность проводить время за любимым занятием на природе, общаться с единомышленниками и создавать новые произведения — это то, что делает жизнь участников проекта насыщенной и разнообразной. Каждый пленэр приносит новые этюды и заряд положительных эмоций, а для многих участников поездка на Гремячий ключ уже стала доброй традицией.

Проект «Активное долголетие» реализуется во всех городских округах Московской области. Присоединиться к нему могут все желающие.