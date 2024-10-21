Художник из Богородского округа открыл выставку в центре культуры «Глухово»

Художник из Богородского округа Владимир Дибров приурочил выставку к своему юбилею. Он является членом Ногинского отделения Союза художников Подмосковья.
«Художник и его время» — под таким названием представлена выставка картин в Ногинске. В день открытия в Центре культуры «Глухово» собрались друзья, коллеги, родные и знакомые автора. Имениннику вручили Благодарственное письмо от имени главы Богородского городского округа Игоря Сухина.
Украшением праздника стало выступление солистки вокального коллектива «Поющие сердца» Анастасии Ершовой.