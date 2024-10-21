Художник из Богородского округа открыл выставку в центре культуры «Глухово»

Художник из Богородского округа Владимир Дибров приурочил выставку к своему юбилею. Он является членом Ногинского отделения Союза художников Подмосковья.

«Художник и его время» — под таким названием представлена выставка картин в Ногинске. В день открытия в Центре культуры «Глухово» собрались друзья, коллеги, родные и знакомые автора. Имениннику вручили Благодарственное письмо от имени главы Богородского городского округа Игоря Сухина.

Украшением праздника стало выступление солистки вокального коллектива «Поющие сердца» Анастасии Ершовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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