Художник из Балашихи нарисовал граффити ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 14:59 Художник из Балашихи нарисовал граффити ко Дню Победы Телеканал «360»

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Художник Сергей Юраков изобразил танкистов Великой Отечественной войны на стене небольшого здания в Балашихе ко Дню Победы. Автор старался сохранить все пропорции, чтобы сделать работу реалистичной.

Художник начал рисовать 8 мая, а всего на создание граффити ушло три дня. Пример изображения Сергей нашел в интернете.

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«Мой дедушка воевал с 1943 года, артиллерист, он прошел войну. Граффити на тему Великой Отечественной войны я рисую для людей, которые чтят и помнят День Победы. Это для людей, которые уважают память наших ветеранов, которые, как и я, считают, что необходимо помнить о подвиге героев той войны, сохранять эту память и дальше продолжать нести ее с достоинством», — сказал Сергей Юраков.

Уличная картина находится на стене теплового пункта возле дома № 4 на улице Юбилейная в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил столетнего ветерана Евгения Евдокимова с Днем Победы.

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