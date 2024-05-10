«Берем с вас пример». Воробьев поздравил ветерана Евгения Евдокимова с Днем Победы | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 18:23 «Берем с вас пример». Воробьев поздравил ветерана Евгения Евдокимова с Днем Победы Воробьев поздравил столетнего Евгения Евдокимова с Днем Победы Валерий Мельников

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Евгений Семенович Евдокимов является ветераном Великой Отечественной войны, живет в поселке Калининец под Наро-Фоминском. В минувшем апреле он отметил 100-летний юбилей. По случаю Дня Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил мужчину и его супругу, чтобы поздравить лично.

Глава Подмосковья подчеркнул, что каждый житель страны дорожит общением с ветеранами.

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«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!» — обратился к супругам губернатор.

Воробьев рассказал, что, когда ему было 12 лет, он помогал фронтовику, который работал в магазине водителем. Вместе они развозили пайки.

«Дядя Вася ездил на „каблучке“, пришел с фронта, он не мог бегать по лестнице. Моя бабушка сажала меня в машину, и вот я целыми днями на каникулах этим занимался», — добавил Воробьев.

Валерий Мельников Валерий Мельников Валерий Мельников Валерий Мельников Валерий Мельников

В период начала войны Евгений Евдокимов учился в школе, а также помогал копать окопы. Летом 1942 года он пошел в армию. В звании сержанта поступил в Уфимское военное пехотное училище для обучения на минометчика.

С начала июня 1944 года Евгений Семенович командовал взводом в составе 237-й стрелковой дивизии Четвертого Украинского фронта. В ноябре того же года он получил ранение и после лечения в госпитале был направлен в 318-ю горно-стрелковую дивизию. В последующем активно участвовал в военных действиях на территории Чехословакии. Победу отметил в Праге, находясь в составе 60-й армии.

«В пехоте ходил в атаку с солдатами. Мой долг был, как командира, показывать пример воинам — первым выскакивать из траншеи, подниматься в атаку, вести за собой солдат. Если бы мне отмотали года назад, я бы снова все это прошел! Я сам — донской казак. У нас воинственный дух в крови, всегда защищали и защищаем Родину», — рассказал Евгений Семенович.

Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова

За проявленное мужество и героизм в ходе своего воинского пути Евгений Семенович был удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, а также медалей «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», и «За освобождение Праги». Орден Красной Звезды ему вручили спустя более 65 лет.

«С моим дедом была такая же ситуация. К счастью, сейчас можно восстанавливать архивы и рассказывать внукам, правнукам, какой путь прошли их деды и прадеды», — отметил Воробьев.

Валерий Мельников

Практически все члены семьи Евдокимовых связаны с военной службой. Евгений Семенович сообщил губернатору, что его старший внук в настоящее время находится на СВО, исполняя свой долг перед родиной. Младший внук успешно окончил Академию военных наук и также участвовал в специальной операции, однако недавно его вызвали с передовой и направили на службу в Саратов.

«Старший, когда уходил, сказал: „Дедушка, ты же воевал, и мы хотим защищать нашу Родину“. Уже полтора года на фронте, недавно в отпуск приезжал. Хочу пожелать нашим ребятам, которые сейчас на СВО, здоровья, чтобы они по-настоящему, как воины в Великую Отечественную войну, дрались и защищали свою землю», — добавил ветеран.

Ветеран активно участвует в жизни казачьего сообщества и продолжает поддерживать общественные инициативы в поселке Калининец, собирая помощь военнослужащим, находящимся на передовой.

Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова Архив Евгения Семеновича Евдокимова

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