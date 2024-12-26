Художественный руководитель «Огнива» Гущук получил стипендию губернатора

Наградили руководителя театра кукол «Огниво» Алексея Гущука стипендией губернатора за постановку спектакля «Слушай, Ленинград!». Ее приурочили к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина» стал обладателем стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в 2025 году». Заслуженный артист России Алексей Гущук работает в родном театре уже больше девяти лет. Наградили его за патриотический спектакль «Слушай, Ленинград!».

Постановка напоминает зрителям о людях, которые прошли Великую Отечественную войну, о человеческих судьбах, о подвигах на пути к победе. Сюжетную линию построили на истории учительницы музыки из блокадного Ленинграда. Вместе со своими воспитанниками она готовится к концерту вопреки страшным условиям, голоду и постоянным бомбардировкам.

Репетиции спектакля стартуют в ближайшее время, а премьеру запланировали на начало мая 2025 года. Постановка рассчитана на взрослых зрителей и школьников средних и старших классов.