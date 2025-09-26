Художественный пленэр прошел на фабрике Федоскино в Мытищах

Село Федоскино вновь стало магнитом для творческих людей со всего Подмосковья и Москвы. Вдохновленные живописными уголками фабрики Федоскино, участники выбрали сюжеты, которые наиболее близки их сердцу.

Каждый участник работал в той художественной технике, которая была ему наиболее знакома и удобна.

Были определены победители в четырех возрастных категориях, среди которых оказались и наши земляки из Мытищ. В категории от 7 до 10 лет из округа вошли в тройку лучших: первое место заняла юная мытищинка Елизавета Соловьева, а третье место досталось ученице Марфинской школы Таисии Изосимовой. Мытищинцы также отличились в возрастной категории от 11 до 14 лет, завоевав серебряную медаль. Это достижение принадлежит Марку Девятых, который является воспитанником детской художественной школы имени Кольченко.

Гран-при конкурса был вручен москвичке Милене Вершининой, что стало значительным достижением для ее карьеры. Все победители были награждены почетными грамотами и памятными призами, что добавило радости и гордости за их успехи в искусстве.