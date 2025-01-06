Храм в деревне Рожново украсили к Рождеству

В храме Успения Пресвятой Богородицы готовятся к празднованию Рождества Христова. Настоятель храма протоиерей Михаил Сокрутов рассказал, что служители, прихожане и дети из воскресной школы украшают храм гирляндами, свечами и венками.

В храме повесили игрушки и мишуру, которые создают праздничную атмосферу. Прилегающую территорию также привели в порядок: убрали снег и посыпали дорожки песком.

После ночной Рождественской литургии всех приглашают на праздничную трапезу, для которой подготовят много вкусных блюд. Кроме того, 7 января здесь также пройдет традиционное детское мероприятие «Рождество в Рожново». Ожидается, что в этом году программу посетят около 400 гостей. Для детей организуют игровые программы и развлечения.