Храм в честь Рождества Христова построят в Люберцах на месте разрушенной святыни

В Люберцах построят храм в честь Рождества Христова на месте порушенной святыни. Недавно здесь заложили памятный камень, а праздничную молитву возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Новый храм построят вблизи Дворца культуры — на месте, которые имеет особое историческое значение. Здесь до 1963 года стоял храм Преображения Господня. Его уничтожили в годы гонений на церкви.

«С Божьей помощью будем стремиться в короткие сроки воздвигнуть храм. Благодарю Владыку и Люберецкое благочиние за вклад в возрождение духовного наследия округа. Уверен, что новый храм станет центром притяжения не только для православных, но и для всех жителей нашего округа», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обратился к верующим и отметил важность сохранения духовных ценностей.