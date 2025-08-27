Храм Серафима Звездинского газифицировали в поселке Икша в Дмитрове

В храме священномученика Серафима Звездинского в поселке Икша провели торжественную церемонию по запуску газа. Мероприятие приурочили к престольному празднику — дню памяти небесного покровителя.

Теперь храм будет обеспечен надежным теплоснабжением, что особенно важно для комфорта прихожан и сохранности икон. Кроме того, современная система газоснабжения открывает новые перспективы для развития всего комплекса.

Праздник начали с торжественного богослужения и молебна. Затем прихожане совершили крестный ход. Сразу после прошел запуск газа. Настоятель Сергий лично поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта.

«Мы долго ждали этого момента. Нас заметили губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора Мособлгаза Олег Тараненко. Благодаря их усилиям за короткий промежуток времени была осуществлена газификация нашего храмового комплекса. Мы надеемся, что с божьей помощью, с помощью администрации Дмитровского округа наш храм будет получать поддержку, строительство завершится, и жители Икши будут счастливы и благодарны», — отметил отец Сергий.

Газ провели сотрудники АО «Мособлгаз». Они выступили и подрядчиками, и балансодержателеми сетей. Протяженность трубопровода составила 44 метра, из которых четыре проложили горизонтальным бурением.

«Социальная и духовная инфраструктура округа — одно из наших ключевых направлений в работе по созданию комфортной среды для жителей. Газификация храма — это не просто техническое событие, а важный вклад в благоустройство всего поселка Икша, который решает конкретные задачи по созданию тепла и уюта для прихожан. Мы рады, что совместными усилиями церкви, областных властей и ресурсоснабжающей организации нам удалось оперативно реализовать этот значимый проект», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В будущем планируют газифицировать соседние объекты строящегося храмового комплекса — церковный дом и храм в честь святой Матроны Московской.

Отметим, строительство храма в честь священномученика Серафима в поселке Икша началось в 2001 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. При нем действует Воскресная школа для детей. Богослужения совершают регулярно.