Храм на территории научного центра в Мытищах достроят в этом году

В Подмосковье завершается строительство православного храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери. Его возводят на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах.

Новый храм станет памятником, посвященным 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России, и сможет одновременно принимать до 300 прихожан.

По данным Главгосстройнадзора Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 90%. В настоящее время специалисты заканчивают отделку фасадов и продолжают внутренние работы. Завершить реализацию проекта планируется в третьем квартале 2026 года.

Площадь храма составляет около 670 квадратных метров. Здание выполнили в неорусском стиле, его фасады украсят майоликой и мозаичными панно. Внутри разместят молельный зал, алтарь, помещения для хора, звонницу и ризницу. Для удобства маломобильных посетителей у северного входа установят электрическую подъемную платформу.

Заказчиком строительства выступает Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей, а контроль за процессом работ осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.