Храм Архангела Михаила газифицировали в Раменском округе

Строительство нового газопровода завершено, коммуникации проложили без нарушения исторического ландшафта.

«Храм был газифицирован ранее, источником служил распределительный газопровод низкого давления. Но так как он являлся конечной точкой, существовавших на тот момент объемов газа не хватало для комфортного обслуживания и эксплуатации памятника. Газопровод был построен изначально протяженностью 221 погонный метр: частично — открытым способом, частично — методом горизонтального направленного бурения», — рассказал начальник Бронницкой РЭС филиала «Мособлгаза» «Юго-Восток» Александр Строяновский.

Вопросом газификации занимался руководитель хозяйственного блока храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода Виталий Коршунов на протяжении двух лет.

«Чудо, что нам оставили старую котельную и дополнительно дали мощности, и мы смогли теперь отапливать все необходимые храму помещения. Теперь древняя и новая части храма будут отапливаться независимо друг от друга. Такое техническое решение позволит более эффективно распределять тепло и обеспечит комфортные условия для прихожан в любое время года», — отметил он.

Храм полностью обеспечили теплом, горячей водой и необходимым запасом мощности для дальнейшего развития приходской территории.

«Мы очень благодарны тому, что благодаря президентской программе, заботе властей Подмосковья и „Мособлгазу“ удалось выполнить такие масштабные работы», — поблагодарил священнослужитель единоверческого храма Архангела Михаила протоиерей Евгений Саранча.