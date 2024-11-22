Хозяйства Подмосковья произвели 2 тысячи тонн свежей рыбы с начала года

Производством рыбы в Подмосковье занимаются 18 предприятий. С начала года они выпустили свыше двух тысяч тонн карпов, осетров, щук, форели и карасей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рассказали, что одним из ведущих изготовителей региона является Егорьевский рыбокомбинат ЦНА. За три квартала хозяйство произвело 389,2 тонны карпа. Предприятие работает уже 55 лет и считается одним из старейших рыбокомбинатов России. Общая протяженность водоемов составляет около 30 километров.

Высокие показатели показали также «Рыбхоз Клинский», «Бисеровский рыбокомбинат» и Коломенский рыбхоз «Осенка».

Сыр от агропромышленного комплекса «Рота-Агро» получил золотую медаль дегустационного конкурса «Наша марка» в Санкт-Петербурге. Продукт создан из молока с собственных ферм, где содержатся пять тысяч коров и 450 голов молочных овец.