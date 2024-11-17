Хозяина земельного участка в Мытищах обязали привести его в порядок

Представители администрации обнаружили в мытищинской деревне Болтино земельный участок, предназначенный для личного подсобного хозяйства. Владелец превратил его в свалку строительных отходов, старых вещей и прочего мусора. Суд обязал собственника устранить нарушения в течение трех месяцев.

Административные рейды по выявлению незаконных построек прошли в деревне городского округа Мытищи Болтино. Сотрудники обнаружили «мусорный полигон», который по документам является хозяйственной территорией.

Собственник участка возвел на нем ангар из подручных материалов и складировал там мешки с непонятным содержимым и постельные принадлежности. Суд обязал хозяина территории ликвидировать нарушения в течение трех месяцев и привести участок в порядок.

Если владелец проигнорирует решение суда и оставить свалку, ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Рейды по выявлению самовольных объектов и приведению земельных участков в соответствие с требованиями в Мытищах продолжатся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».