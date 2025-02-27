Хороводы и игры провели на второй день Масленичной недели для детей в Балашихе

Праздничные мероприятия прошли на втором дне Масленичной недели, известном как «Заигрыш». Сотрудники Сельского центра культуры и досуга «Рассвет» совместно с воспитанниками детского сада № 40 «Бригантина» в Балашихе организовали программу с русскими народными песнями, хороводами и подвижными играми.

Представители центра культуры рассказали детям о традициях и символах праздника Масленица. Воспитанники узнали о значении каждого дня Масленичной недели и о том, что масленичный блин — это не только угощение, но и символ солнца. Ребята с удовольствием развлекались и танцевали с медведем, что добавило веселья в атмосферу праздника. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием с блинами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.