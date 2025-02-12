Хореографический коллектив из Химок победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский хореографический конкурс «Снеженика» состоялся в Москве. Лауреатами первой степени на нем стал танцевальный ансамбль Дома культуры «Брехово» из Химок.

На суд жюри ребята представили творческий номер «В ресторане». Оценивали хореографическое мастерство танцоров Екатерина Мельникова, Артем Ахутин и Алексей Харитонов.

Победителей и призеров наградили грамотами и памятными призами. Также в рамках фестиваля-конкурса у них была возможность посетить экскурсии по памятным местам и объектам культурного наследия столицы, поучаствовать в мастер-классах с ведущими преподавателями МГИК и лучшими хореографами России.

Ранее мы рассказывали о том, что концерт народной музыки прошел в детской школе искусств в Химках. Образцовые коллективы Московской области исполнили музыкальные произведения на народных инструментах.