Хореографический коллектив из Химок победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский хореографический конкурс «Снеженика» состоялся в Москве. Лауреатами первой степени на нем стал танцевальный ансамбль Дома культуры «Брехово» из Химок.
На суд жюри ребята представили творческий номер «В ресторане». Оценивали хореографическое мастерство танцоров Екатерина Мельникова, Артем Ахутин и Алексей Харитонов.
Победителей и призеров наградили грамотами и памятными призами. Также в рамках фестиваля-конкурса у них была возможность посетить экскурсии по памятным местам и объектам культурного наследия столицы, поучаствовать в мастер-классах с ведущими преподавателями МГИК и лучшими хореографами России.
Ранее мы рассказывали о том, что концерт народной музыки прошел в детской школе искусств в Химках. Образцовые коллективы Московской области исполнили музыкальные произведения на народных инструментах.
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