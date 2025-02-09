Концерт народной музыки прошел в детской школе искусств в Химках

Образцовые коллективы Московской области выступили на концерте «Русская палитра» в Химках. Они исполнили музыкальные произведения на народных инструментах.

Участниками концерта стали коллективы «Русская мозаика» и «Гармоника», а также учащиеся народного отдела — лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

«Программа концерта включала выступления оркестров, сольные, ансамблевые, а также вокальные номера. Отдел русских народных инструментов ЦДШИ по праву считается одним из крупнейших в России. В нем обучается более 170 учеников, которые осваивают такие инструменты, как балалайка, домра, баян, аккордеон и другие», — прокомментировала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Подобные творческие концерты регулярно проводят в Химках в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в округе.

«Цель этой программы — объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к своему городу, уважения к истории и гордости за Россию», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Так, в Центральной детской школе искусств состоялось уже свыше 10 патриотических мероприятий. Накануне здесь провели интерактивное занятие, посвященное жизни и творчеству русского художника Валентина Серова.