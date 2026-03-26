Хореографический фестиваль прошел в Селятине

Дом культуры «Мечта» в поселке Селятино стал эпицентром танцевальной жизни Наро-Фоминского округа. Здесь состоялся первый масштабный фестиваль творческих коллективов в номинации «хореография».

Событие собрало около 350 участников и зрителей. На сцену вышли таланты из Селятина, Апрелевки, Калининца, Наро-Фоминска и даже приглашенные гости из Москвы

«Программа фестиваля поразила жанровым многообразием. Зрители увидели калейдоскоп стилей: от дерзких уличных направлений и глубокой современной хореографии до ярких эстрадных номеров и канонического народного танца. Студия „Арабеск“ представила на суд жюри и публики две знаковые постановки — „Лен“ и „Русь“. Эти номера, пронизанные национальной эстетикой, стали важной вехой в развитии юных артистов», — отметили организаторы.

Фестивальный год совпал со знаковой датой для «Арабеска» — студия недавно отметила свой первый десятилетний юбилей.