Хореографический ансамбль «Сувенир» из Лобни отметил 35-летие

Праздничная программа началась с торжественного поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его вручил первый заместитель главы городского округа Владимир Зиновьев. Он также наградил педагогов Почетными грамотами главы города.

На мероприятии выступили выпускники «Сувенира» разных лет, а также коллеги из Лобни и Москвы — ансамбли «Веснушка», «Радость», «Карнавал» и «Тынды-рынды». Украшением программы стали танцевальные номера в исполнении юбиляров. Они представили зрителям любимые постановки прошлых лет, а также премьеры, созданные специально к празднику.

Ансамбль «Сувенир» был образован в 1991 году. В 1999 году ему присвоили звание «Образцовый детский коллектив». На сегодняшний день в ансамбле занимаются более 300 детей от 6 до 18 лет. Многие выпускники связали свою жизнь с танцем, став педагогами и руководителями коллективов. Художественный руководитель ансамбля — заслуженный педагог и почетный работник образования России Светлана Благова.