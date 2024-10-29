Хореографический ансамбль из Подольска победил на международном фестивале

Общенациональный конкурсе творческих дарований «Большая перемена» прошел в Ярославле. Коллектив «Созвездие» из Подольска показал на фестивале высокий результат.

Участниками мероприятия стали более 200 артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Рыбинска и других городов России. Подольск представлял хореографический ансамбль «Созвездие» из дома культуры «Металлург». Танцоры, которыми руководят Ирина Головей и балетмейстер Василий Мусихин, показали на конкурсе танец «Вепсские беседы».

Жюри высоко оценило мастерство подольского коллектива, наградив «Созвездие» дипломом лауреата первой степени.

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