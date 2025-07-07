Хореографический ансамбль из Лобни выиграл Гран-при международного конкурса

С 4 по 7 июля прошел Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Тула». Танцоры из хореографического ансамбля «Сувенир» Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне завоевали Гран-при состязаний.

Участники творческого конкурса отметили, что выступление танцоров из Лобни оставило в сердцах жюри и зрителей неизгладимый след. Воспитанники хореографического ансамбля «Сувенир» отличились оригинальностью постановки и невероятным артистизмом.

Отметим, что коллектив основали в 1991 году в Центре детского творчества. А в 1999 году ансамблю «Сувенир» присвоили звание «Образцовый детский коллектив». Сейчас там занимаются более 300 детей в возрасте от шести до 18 лет. Выпускники в дальнейшем связывают свою жизнь с танцами, становятся педагогами и руководителями коллективов.