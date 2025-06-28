Хореографический ансамбль из Химок завоевал Гран-при международного фестиваля

Воспитанники Центральной детской школы искусств стали триумфаторами конкурса «Самара-Волга-Космос.ру». Танцоры из Химок завоевали главные награды в нескольких номинациях и подтвердили высокий уровень подготовки.

Хореографический ансамбль «Улыбка» из ЦДШИ Химок одержал победу сразу в четырех номинациях на международном фестивале «Самара-Волга-Космос.ру». Жюри присудило коллективу гран-при за выступления в категориях «Русский танец», «Эстрадный танец», «Народный танец (стилизация)» и «Народный танец» среди детей 9–10 лет. Кроме того, ансамбль получил звания лауреатов I степени в номинациях «Детский танец» и «Хореографическое предложение».

«Это по-настоящему блестящее завершение учебного года для коллектива и его художественного руководителя Ларисы Владимировны. Участие в конкурсах позволило ансамблю продемонстрировать высокий уровень подготовки, индивидуальность постановок и настоящую любовь к искусству танца», — отметила директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Высокие оценки жюри получили и сольные и парные номера. Гран-при в номинации «Соло» завоевали Мила Манина и Амина Сархадова, а в дуэте — Артем Карпов и Мила Манина. Лауреатами I степени стали Захар Скиданов, Анастасия Чурюкова, Алина Гумирова, Артем Карпов, а также дуэты Весна Селифанова и Захар Скиданов, Елизавета Соловьева и Егор Демчук.

«От всей души благодарю педагогов, которые каждый день работают с нашими талантливыми ребятами. Эти победы имеют огромное значение не только для Центральной детской школы искусств, но и для творческого имиджа всего нашего округа», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Дополнительный набор в детские школы искусств Химок начнется с 20 августа и продлится до 30 сентября. Подать заявку можно через региональный или федеральный портал госуслуг.