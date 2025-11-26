Хореографическая студия в Жуковском переедет на новое место

Теперь репетиции юных танцоров будут проходить на базе средней общеобразовательной школы № 10. Образовательное учреждение распахнуло двери для хореографических коллективов. Эти помещения оснащены всем необходимым для занятий: специализированное напольное покрытие, зеркала, профессиональные балетные станки и системы вентиляции.

«Теперь у детей и подростков значительно расширяется выбор направлений дополнительного образования. Наличие хореографической студии непосредственно вблизи дома открывает новые возможности для развития творческих способностей. Хореографическая студия „Фантазия“ — это настоящая гордость округа, живая легенда, которая в текущем году отпраздновала свой 39-й день рождения», — сообщили в администрации округа.

За почти четыре десятилетия коллектив многократно доказывал свое превосходство, становясь победителем всероссийских и международных соревнований.