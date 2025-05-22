Хореографическая студия из Подольска прошла в финал областного фестиваля

Фестиваль «Город танцует в парках» проходит в Подмосковье. В следующий этап конкурса вышли воспитанники студии «Пируэт» культурно-делового центра «Южный» из Подольска.

Ранее отборочный концерт прошел в городском парке Чехова. Танцоры из Подольска представили на нем номер «По ту сторону страха». Благодаря высокой оценке жюри ребята стали победителями этого этапа и вышли в очный этап конкурса.

«Хореографическая студия „Пируэт“, объединяющая 35 талантливых детей в возрасте от четырех до 16 лет, будет представлять округ среди лучших коллективов региона. Финал состоится 6 сентября. Гордимся нашими юными звездами и ждем с нетерпением выступления!» — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фестиваль современного танца организовала команда губернатора Московской области Андрея Воробьева. Лучшие танцоры смогут попасть в команду Егора Дружинина, поучаствовать в фестивале русского современного танца «Проба №» или постажироваться в клубе Владимира Варнавы.