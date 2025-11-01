Хор из Жуковского представит Подмосковье на Хоровой Дальневосточной олимпиаде

Хор «Мелодия» из Детской школы искусств № 1 удостоился представлять Московскую область на III Хоровой Дальневосточной олимпиаде-2025. Коллектив стал единственным представителем всего региона, который успешно прошел отбор.

В этом году мероприятие соберет 96 хоровых коллективов, среди которых шесть представляют центральную часть России. К ним присоединятся гости из Китая. Общее число участников превысит 2000 человек.

«Эти соревнования, по праву считающиеся хоровым олимпийским движением, проводились в самых разных уголках планеты — от Китая и США до Латвии, России и ЮАР — и каждый раз жуковчане демонстрировали высочайший класс, покоряя жюри и слушателей своим исполнением. Национальный уровень также был покорен — в 2017 году хор „Мелодия“ триумфально стал чемпионом Хорового Чемпионата России, состоявшегося в культурной столице страны, Санкт-Петербурге», — сообщили в администрации округа.

В 2025 году Министерством культуры и туризма Московской области коллективу было присвоено почетное звание «Образцовый коллектив» Московской области.