Хор из Серпухова стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
Сводный хор Образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия „Росинка“» Дворца культуры «Россия» из Серпухова стал обладателем высшей награды на IX Международном фестивале-конкурсе национальных культур и искусств «Карусель Земля» — «Град Мастеров — Коломна 2026». Коллектив завоевал звание лауреата I степени за исполнение композиции «Сигнальщики-горнисты».
Коллектив выступал под руководством Светланы Кубенцовой, хормейстера Светланы Сысоевой и концертмейстера Натальи Ереминой.
Образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия „Росинка“» — уникальный творческий ансамбль, который бережно хранит традиции классического хорового искусства, органично сочетая их с современными педагогическими методиками. Коллектив ведет глубокую и системную работу над развитием вокально-хоровых навыков, уделяя внимание не только технике исполнения, но и эмоциональной выразительности, музыкальному вкусу и культуре каждого участника.