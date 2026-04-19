Хор из Мытищ победил на форуме в Петрозаводске

Хор старших классов «Традиция» из городского округа Мытищи завоевал звание лауреата 1 степени и специальный диплом на форуме «LAULU» в Петрозаводске. Форум завершился 12 апреля, он собрал более 600 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мирного и других городов России.

В составе сводного хора мытищинские школьники выступили на заключительном концерте вместе с оркестром народных инструментов. Со сцены прозвучало произведение Антона Вискова «Вытаптывание земли» на слова из народной поэзии из цикла «Русские колядки». Именно за эту работу коллектив получил специальный диплом «За лучшее исполнение произведения современного композитора».

Для юных артистов поездка в Карелию не ограничилась выступлениями. Они познакомились с древней культурой местных народностей, посетили мастер-классы по национальным танцам, изучили быт предков и даже попробовали играть на кантеле — струнном инструменте карелов и вепсов. Также учащиеся побывали на набережной Онежского озера.

«Петь в сводном хоре под аккомпанемент оркестра народных инструментов — это невероятное ощущение. А игра на кантеле запомнится на всю жизнь», — сказала одна из участниц мероприятия.