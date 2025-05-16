Хор из Лобни стал дипломантом международного фестиваля

XXIII международный фестиваль «Звучит Москва — 2025» собрал более 400 творческих коллективов из восьми республик и 30 областей России. В конкурсе также приняли вокалисты из Армении, Белоруссии, Сербии и Китая.

На фестивале выступил хор «Вдохновение» Краснополянского музыкального отделения Лобненской детской школы искусств. Вокалисты были удостоены звания «Дипломант» в номинации «Академическое хоровое пение».

Торжественная церемония вручения наград состоялась в концертном зале Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.

Администрация и коллектив школы искусств поздравили участников хора «Вдохновение», его руководителя Ирину Григорьеву и концертмейстера Марину Кокареву с успешным выступлением и пожелали новых побед и достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.