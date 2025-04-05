Хор из Люберец стал обладателем Гран-при международного конкурса

Хор «Янтарь» из детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы завоевал Гран-при на IV международном конкурсе-премии искусств «Воплощение мастерства». Коллектив, под руководством почетного работника образования РФ Елены Барышниковой и при аккомпанементе концертмейстера Анны Суриковой, представил на суд жюри яркую композицию «Поезд Коляды».