Хор из Люберец стал обладателем Гран-при международного конкурса

Хор «Янтарь» из детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы завоевал Гран-при на IV международном конкурсе-премии искусств «Воплощение мастерства». Коллектив, под руководством почетного работника образования РФ Елены Барышниковой и при аккомпанементе концертмейстера Анны Суриковой, представил на суд жюри яркую композицию «Поезд Коляды».
Жюри высоко оценило профессионализм и мастерство выступления хора, отметив его высокий уровень подготовки.
«Единогласным решением нашему хору было присуждено Гран-при конкурса. Это большая победа для нашего коллектива», — поделилась директор детской музыкальной школы № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.
Отметим, международный конкурс-премия искусств «Воплощение мастерства» проводится творческим объединением «Возрождение искусств» при поддержке Министерства культуры Московской области, а также государственного портала культурного наследия России PRO Культура.РФ.
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