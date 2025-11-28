Хор из Балашихи стал лауреатом первой степени Международного конкурса

Хор мальчиков и юношей Центра эстетического и музыкально‑хорового искусства «Пионерия» имени Г. А. Струве из Балашихи завоевал диплом лауреата первой степени на четвертом Международном детском музыкальном конкурсе «МиР — музыка и развитие». Он проводится ежегодно с 2021 года по инициативе руководителя Grand Melody Orchestra Александра Яковлева.

«Пионерия» — первая детская хоровая студия в Советском Союзе, основанная более 70 лет назад народным артистом РСФСР Георгием Александровичем Струве. Сегодня коллектив регулярно выступает на ведущих площадках Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Минске, Владимире, Твери и Белгороде, представляя Балашиху на региональных, всероссийских и международных музыкальных форумах.

Цель Международного детского музыкального конкурса «МиР» — выявление и поддержка талантливых детей и подростков в вокальном и инструментальном исполнительстве. За четыре года в конкурсе приняли участие более 15 тысяч юных артистов из 225 городов семи стран.