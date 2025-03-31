Хор «Алые паруса» из Красногорска стал хедлайнером всероссийского фестиваля

Шестой Всероссийский открытый хоровой конкурс «Радуга» имени Ирины Рогановой прошел в Санкт-Петербурге. Хор «Алые паруса» выступил на фестивале с концертами.

Творческий коллектив дал сольный концерт в двух отделениях в историческом концертном зале Санкт-Петербурга — Государственной Академической Капелле, а какже выступил на сцене концертного зала Мариинского театра.

Кроме того, хор провел в шведской церкви святой Екатерины мастер-класс. Участники коллектива в свободное время побывали в исторических местах Санкт-Петербурга. Артисты посетили экскурсию «Блокадный Ленинград», которая открыла для них трагическую страницу исторической летописи города. Участники хора узнали о том, как маскировали памятники Ленинграда в годы блокады и спасали животных зоопарка.

Хор побывал на Пискаревском мемориальном кладбище, в музее Блокады, у дома Тани Савичевой, а также в Большом зале Ленинградской филармонии, где 9 августа 1942 года была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.