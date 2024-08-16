Холдинг Ростеха из Красногорска подписал соглашение о новых медпроектах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии подписали соглашение о сотрудничестве. Его заключили на международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Стороны наладят научно-техническое сотрудничество в области биомедицинских исследований и производства высокотехнологичной медтехники. В планах — разработать аппараты для диагностики, лечения и профилактики заболеваний и восстановления пациентов.

Медицинское направление — один из приоритетов работы холдинга «Швабе». Сегодняшние разработки помогают онкологам в диагностике, реаниматологам в восстановлении новорожденных с массой всего 500 граммов и в решении других задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил для помощи пострадавшим в Курской области врачей и скорую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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