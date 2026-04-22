Хоккейный турнир за Кубок олимпийского чемпиона Шалимова начался в Мытищах

На ледовой арене «Арена Мытищи» стартовали традиционные соревнования за Кубок олимпийского чемпиона, почетного гражданина городского округа Мытищи Виктора Шалимова. Участвуют шесть команд из различных муниципальных образований Московской области.

Церемония открытия прошла на арене имени легенды отечественного хоккея. Спортивное мероприятие проводится уже в четырнадцатый раз.

«Федерация хоккея Московской области проводит такие турниры в течение года в честь наших заслуженных хоккеистов. Это турнир Ляпкина, который был в Балашихе, в Домодедово проходил турнир Каменского. А ко дню рождения Виктора Ивановича турнир проходит на нашей арене», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Мытищ Дмитрий Герман.

Игры проходят по классической схеме. В борьбу за почетный кубок вступили шесть команд из лучших специализированных спортивных школ Московской области. После напутственной речи на церемонии открытия заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов вбросил шайбу.

Олимпийский чемпион уверен, что нужно заниматься разными видами спорта. «Ходите занимайтесь, поменьше гаджетов. Побольше клюшки, побольше улицы, не только дворцы спорта, но и на улицу. Закончили, сейчас весна, трава зеленеет, можно пойти в футбол поиграть, площадок есть много баскетбольных. Юным хоккеистам надо заниматься не только хоккеем, а всеми видами спорта, и это как раз приводит к большему развитию», — рассказал советник главы Мытищ по спорту Виктор Шалимов.