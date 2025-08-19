Хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Шалимова прошел в Наро-Фоминске

В Наро‑Фоминске в ледовом дворце, названном в честь легендарного Виктора Шалимова, прошел хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона. За трофей сразились четыре команды: местные «Ястребы» и «Основной состав», а также гости — мытищинские «Бобры» и тульский «Тропик».

Победителем стал «Тропик», продемонстрировав уверенную и зрелищную игру.

Глава Наро‑Фоминского округа Роман Шамнэ, выйдя на лед в составе «Ястребов», отметил, что этот турнир уже стал одной из фирменных спортивных традиций округа — здесь встречаются разные поколения, сохраняются навыки и крепнет командный дух.

Для юных участников событие превратилось в особенный день: вместе с живыми легендами — Виктором Шалимовым и Владимиром Мышкиным — они посмотрели запись матча сборной СССР, а ветераны комментировали эпизоды, делились профессиональными советами и воспоминаниями, превратив просмотр в наглядный урок мастерства.

Хоккейные традиции в Наро‑Фоминском округе продолжают развиваться, и организаторы надеются, что впереди — новые соревнования и победы.