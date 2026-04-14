Хоккейный турнир на Кубок Каменского начался в Воскресенске

В Воскресенске стартовал Кубок Каменского — традиционный хоккейный турнир для юных спортсменов, который проводится уже в четырнадцатый раз. С 13 по 15 апреля на льду встретятся шесть команд: «Химик» (Воскресенск), «Академия Атлант» (Мытищи), «Балашиха», «Академия Петрова» (Красногорск), «Витязь» (Подольск) и «Хоккейная академия Фетисова» (Домодедово).

Впервые Кубок Каменского прошел в Воскресенске в 2012 году. Показательно, что в дебютном турнире победу одержал «Химик», который тогда возглавлял Борис Веригин — именно с ним Валерий Каменский выступал за родной клуб в начале 80-х годов.

На торжественной церемонии открытия юных хоккеистов приветствовали олимпийский чемпион Александр Черных, спортивный директор Федерации хоккея Московской области Никита Зинченко и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов. Турнир станет для участников серьезной проверкой их сил и мастерства.